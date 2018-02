Analyst Ed Yardeni: „Der Anstieg der Renditen in den USA ist nicht per se schlecht“

Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Der Anstieg der Renditen in den USA ist nicht per se schlecht. Es signalisiert, dass wir zu einem normalen Verhältnis zwischen Anleihe-Renditen und nominalem Wirtschaftswachstum zurückkehren. Diese Werte liegen tendenziell nah beieinander. Und der Anstieg der Renditen war bislang noch nicht wirklich drastisch. Das nominale Wirtschaftswachstum liegt bei 4,4 Prozent. Die Renditen sind noch unter drei Prozent. Der Wunsch zu einer Normalisierung ist in Europa und Japan übrigens auch vorhanden. Die Volkswirtschaften wachsen, aber die Inflation ist weiter gering. Es gibt keinen Grund, dass die Geldpolitik weiter so expansiv ist.