Anfang März: Wahl in Italien bereitet Anlegern Bauchschmerzen

FrankfurtWenn die Italiener Anfang März ein neues Parlament wählen, dürfte das die Märkte in Alarmbereitschaft versetzen. Experten rechnen mit einem deutlichen Erfolg für die Euro-skeptischen Parteien des Landes und langwierigen Koalitionsgesprächen. „Der Weg zu einer stabilen und mehrheitsfähigen Regierung in Rom ist so holprig wie eine Fahrt über Kopfsteinpflaster in einem Fiat Cinquecento“, konstatieren die Vontobel-Analysten Reto Cueni und Sven Schubert. Droht nach der Wahl eine Hängepartie, könnte das vor allem an der Mailänder Börse und bei den Anleihen des Landes Spuren hinterlassen, sagt Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.