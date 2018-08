Angebotsengpass: Kohlepreis in China auf Rekordhoch

FrankfurtAus Furcht vor einem Angebotsengpass decken sich chinesische Anleger mit Kohle ein. Der Terminkontrakt auf Kokskohle stieg am Freitag um bis zu 7,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 2720,50 Yuan (395 Dollar) je Tonne. Dies trieb den Preis für Stahl an der Börse Shanghai um 3,9 Prozent in die Höhe auf 4301 Yuan (624 Dollar).