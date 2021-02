Angst vor dem Crash Nur noch eine Börsen-Ampel steht auf grün

Wie stark 2020 die Gewinne der Unternehmen zurückgegangen – oder in Ausnahmefällen auch mal gestiegen – sind, erfahren Anlegerinnen und Anleger in diesen Tagen während der laufenden Berichtssaison. Doch die Börse schaut nach vorn. Und da sieht es erst einmal gar nicht so schlecht aus, zumindest wenn die Prognosen der Analysten eintreffen sollten. Während die Analystenschar in der gerade laufenden US-Berichtssaison zum vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht rückläufige Erlöse und Gewinne erwarten, die durchschnittlich um ein Zehntel gesackt sein sollen, ist der Blick auf dieses Jahr rosig. Um mehr als ein Fünftel sollen etwa die Gewinne im weltwichtigsten Index, dem S&P 500, nach oben gehen.