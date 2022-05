Angst vor dem nächsten Wirecard Aktie der Adler Group stürzt nach verweigertem Testat ab

Adler habe indes einen Neuanfang eingeleitet. Doch die Entscheidung der Wirtschaftsprüfer von KPMG hat Folgen für die Refinanzierung. „Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die Bank- und Kapitalmärkte, solange wir einen Disclaimer of Opinion haben, für uns geschlossen sind“, sagte Kirsten. Adler verfüge aber – wie die Bilanz zeige – über eine halbe Milliarde Euro an liquiden Mitteln. „Wir haben an dieser Stelle keine Sorgen“, sagte Kirsten. Die Adler Group habe mit der Vergangenheit abgeschlossen und strebe für 2022 ein Testat für ihren Jahresabschluss an: „Wir haben das Unternehmen am 1. Mai neu gestartet.“