Angst vor Zinswende und Techaktien-Crash Was der miese Jahresstart für das Börsenjahr 2022 bedeutet

Der abgelaufene Januar war an sich schon ein eher trüber Monat, aber für Anlegerinnen und Anleger war er besonders trübe. In zahlreichen wichtigen Anlageregionen haben die Aktienkurse nachgegeben – und zwar so kräftig wie lange nicht. Vor allem in den USA standen die Aktienmärkte in den vergangenen vier Wochen unter Druck. Der US-Leitindex S&P 500 verzeichnete mit einem Minus von 5,3 Prozent (in Dollar gerechnet) den schwächsten Jahresauftakt seit der Finanzkrise 2009. Der Technologieindex Nasdaq 100 stürzte rund neun Prozent ab – sein drittschlechtestes Januar-Ergebnis aller Zeiten. Im Dax fielen die Verluste mit rund zwei Prozent vergleichsweise moderat aus.