Anlagestrategie: Norwegischer Staatsfonds will mehr externe Manager einbinden

In einem Gastkommentar am vergangenen Dienstag in Dagens Naeringsliv hatte der Fonds-Chef geschrieben, dass er und sein Team auch mehr Druck auf Unternehmen ausüben werden, um sicherzustellen, dass ihre Steuerpolitik angemessen ist. In seinem Interview mit Bloomberg unterstrich Tangen, dass der Fonds den Dialog suche. „Wir möchten wirklich ein offener und zugänglicher Investor sein, der sehr klare Erwartungen an das Unternehmen hat, in das er investiert“, sagte er.