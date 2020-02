Anlagestrategie: US-Investor Buffett: Aktien trotz Corona langfristig lukrativ

Der Ausbruch der Lungenkrankheit in Italien und in anderen Ländern außerhalb Chinas hatte am Montag einen Ausverkauf an den Aktienmärkten ausgelöst, binnen weniger Stunden brach die Marktkapitalisierung in Europa um Hunderte Milliarden Dollar ein. Investoren könnten aber die langfristige Entwicklung am Markt nicht aus den täglichen Schlagzeilen ableiten, sagte Buffett.