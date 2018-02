Anleger getäuscht?: Long Blockchain droht nach Börsenhype Delisting an der Nasdaq

Die Technologiebörse Nasdaq, an der das Unternehmen gelistet ist, vermutet, dass das Unternehmen Anleger in die Irre führen wollte. Die Nasdaq „glaubt, dass das Unternehmen eine Reihe von öffentlichen Angaben gemacht hat, um Investoren zu täuschen und vom genrerellen Interesse der Anleger in Bitcoins und Blockchains zu profitieren. Deshalb gebe es Bedenken, ob das Unternehmen für ein Listing an der Börse geeignet ist“, räumte CEO Shamyl Malik einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC ein. Dem würde er „deutlich widersprechen“. Er legte jedoch keine weiteren Argumente dazu vor.