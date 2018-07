Anleger Trump-Drohungen machen Märkte nervös

Im Rampenlicht stand außerdem Fiat Chrysler, nachdem der langjährige Firmenchef Sergio Marchionne wegen einer schweren Erkrankung überraschend abtreten musste. Der Autobauer werde aber sicher an seinem Kurs der Steigerung der Gewinnmargen und einer möglichen Fusion festhalten, urteilten die Experten der Barclays Bank. Fiat-Titel fielen in Mailand um bis zu 5,3 Prozent. Die Papiere der ehemaligen Sportwagen-Tochter Ferrari, die Marchionne in Personalunion geführt hatte, rutschten um 2,9 Prozent an. Die Titel von Exor, der Holding des Fiat-Gründerfamilie Agnielli, gaben 2,5 Prozent nach.