Anleger wieder skeptischer US-Börse in Alarmstimmung

Die wieder aufgeflammte Furcht vor einer deutlichen Abkühlung der Weltkonjunktur spiegelte sich am Rentenmarkt wider. In den USA droht die Rendite zehnjähriger Bonds unter diejenige der zweijährigen Titel zu fallen. Zum Börsenschluss in New York lag sie nur noch etwa 0,1 Prozent höher. Diese „inverse Zinskurve“ gilt an der Börse als Zeichen für eine wachsende Rezessionsangst.



Besonders Industrie- und Technologiewerte gerieten unter Druck. Die beiden Sektoren reagieren in der Regel am sensibelsten auf Nachrichten rund um den Handelskonflikt. Am Montag hatten sie den Markt noch maßgeblich nach oben gezogen, als die Erleichterung über den Burgfrieden im amerikanisch-chinesischen Konflikt überwog. Den Dow belasteten am Dienstag vor allem die Börsenschwergewichte Boeing und Caterpillar, die 4,8 beziehungsweise 6,9 Prozent verloren. Apple-Aktien gaben 4,4 Prozent nach und drückten so den S&P und die Nasdaq nach unten.



An der New York Stock Exchange wechselten rund 0,69 Milliarden Aktien den Besitzer. 695 Werte legten zu, 2976 gaben nach und 180 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,11 Milliarden Aktien 448 im Plus, 2661 im Minus und 134 unverändert.