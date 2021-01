Anleger wittern Marktmanipulation Gamestop-Jagd wird für Robinhood zum Eigentor

Auch das ist aber nicht unbedingt möglich. So hat etwa der deutsche Neobroker Trade Republic Aktien wie Gamestop, Blackberry oder Nokia ebenfalls vom Kauf ausgesetzt, auch hier können nur noch bestehende Positionen verkauft werden. Das Berliner Unternehmen geriet wegen des Hypes am Donnerstag sogar zwischenzeitlich an seine Kapazitätsgrenze. Kunden hätten die App am Donnerstag wegen einer „außerordentlichen Überlastung“ der angebundenen Handelsplätze nicht in vollem Umfang nutzen können, so Trade Republic.