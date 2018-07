Anleger ziehen sich zurück: Trump droht Türkei mit Sanktionen und setzt der Lira zu

Brunson, der seit 21 Monaten in Gewahrsam ist und unter Hausarrest gestellt werden soll, wies den Vorwurf zurück. Ihm drohen bis zu 35 Jahre Haft. Eine Lösung des Streits sei allerdings möglich, schrieb Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann in einem Kommentar. „Die türkische Regierung hat sich in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit flexibel gezeigt.“