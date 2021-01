Anlegerschutz: EU-Aufsicht prüft Gebühren von Fondsgesellschaften

Die ESMA hatte im vergangenen Juni Richtlinien veröffentlicht, wie die Behörden der EU-Länder die Gebühren von Fondsgesellschaften aufsichtlich kontrollieren sollen. Investmentfonds werden in Europa nach dem sogenannten OGAW-Regelwerk reguliert – „OGAW“ steht als Abkürzung für „Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere“. In den Vorschriften werden die Anforderungen an Investmentfonds festgelegt.