Anleihecrash Unternehmensanleihen wanken unter dem Dreifach-Hammer

Unternehmensanleihen zu kaufen ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings aus mehreren Gründen riskant. Erstens reichen die Anleiherenditen, auch wenn sie kräftig gestiegen sind, längst nicht aus, um die Teuerung auszugleichen. Unternehmensanleihen guter Bonität aus dem Euroraum bringen derzeit etwas mehr als zwei Prozent Rendite pro Jahr. Die Inflation in Deutschland lag im April bei mehr als sieben Prozent.

Zweitens hängt das Szenario einer Stagflation wie ein Damoklesschwert über den Märkten – eine Rezession bei gleichzeitig hoher Inflation. Eine solche Entwicklung würde Unternehmensanleihen besonders hart treffen und dürfte auch die Ausfallraten bei Hochzinsanleihen in die Höhe treiben.



Drittens bleibt die Geldpolitik ein kaum zu kalkulierendes Risiko. „Viele Anleger verkriechen sich gerade in kurzlaufenden Papieren“, so UBS-Analyst Kamil Amin gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Das große Risiko dabei ist, dass die EZB die Zinsen schneller anheben muss, weil die Inflation im Euroraum nicht sinkt.“ In diesem Fall würde die Zinsen von Anleihen mit kurzer Laufzeit unter Druck geraten. Ein Ausverkauf bei den Kurzläufern wäre die Folge.