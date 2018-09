Anleihefonds Verluste von Bill Gross haben im ersten Halbjahr zugenommen

Gross realisierte im ersten Halbjahr Verluste von fast 153 Millionen Dollar bei Zins-Futures, was für den Fonds mit einem damaligen Volumen von zwei Milliarden Dollar eine erhebliche Belastung darstellte. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres musste er einige große Schwankungen hinnehmen, am stärksten war ein Einbruch von drei Prozent am 29. Mai. Dieser Rückgang war in diesem Jahr der größte Ein-Tages-Rückgang durch einen großen Rentenfonds und erschütterte die Anleger und verstärkte die Kontrolle von Gross’ Management.