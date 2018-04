Anleihen: Katar trotzt Syrien-Spannung mit Emission von Dollar-Bonds

„Die Entwicklungen in Syrien haben Auswirkungen auf mehrere Märkte, die Ölmärkte, die internationalen Märkte“, sagte Mohieddine Kronfol, Chief Investment Officer Global Sukuk and Middle East and North Africa Fixed Income bei Franklin Templeton Investments in Dubai. „Jeder ist ein bisschen nervös in Bezug auf das, was in Syrien passieren könnte, aber in der Vergangenheit hatten die Konflikte in Syrien, im Jemen oder im Irak keinen großen Einfluss auf die GCC-Anleihen an sich.“ GGC ist die Abkürzung für den Golf-Kooperationsrat mit den Mitgliedsländern Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate.