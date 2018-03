Anleihen: Stillstand in Belgien treibt Zinslast hoch

BrüsselBelgien zahlt einen immer höheren Preis für seine Staatskrise. Einen Tag nach dem schweren Rückschlag für die Regierungsbildung durch den Rücktritt des als Vermittler eingesetzten Sozialisten Elio Di Rupo zogen die Renditen der zehnjährigen belgischen Anleihen auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren an. Sie kletterten am Dienstag um 28 Basispunkte auf 5,1 Prozent. Neben dem politischen Stillstand, für auch eineinhalb Jahre nach der Wahl kein Ende absehbar ist, setzt die Ausweitung der Schuldenkrise in Europa die belgischen Bonds unter Druck. EU-Währungskommissar Olli Rehn teilte mit, er habe vor wenigen Tagen Belgien neben vier anderen Ländern angeschrieben. Das Land drohe 2012 seine fiskalischen Ziele nicht zu erreichen. Er erwarte, dass die Regierung jetzt entsprechende Maßnahmen ergreife.