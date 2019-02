 Anleihenmarkt: Fitch lässt Griechenland-Rating unverändert

FrankfurtDie Ratingagentur Fitch erwartet in Griechenland in diesem Jahr eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung. Gleichwohl beließ die Agentur ihre Einstufung für das Land bei „BB-“, was drei Stufen unterhalb des begehrten Investmentgrade-Status liegt. Auch die Ausblick „stabil“ ließ Fitch unverändert. Die Auswirkungen der Finanzkrise schränke in Griechenland zwar den Spielraum der Regierung ein und führe zu starkem Druck auf die Politik und die soziale Stabilität. Die Regierungsführung sei gleichwohl deutlich stärker als in den meisten vergleichbaren Ländern.