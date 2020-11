Ant-Group-Börsengang gestoppt Chinas Regulatoren lassen Jack Ma nachsitzen

Mit der abrupten Absage in letzter Minute, so lautete die erste Mutmaßung einiger Banker, wollen die chinesischen Regulatoren Ma und Alibaba eine Lektion erteilen. Zwar ist die fortschrittliche Technologie der Ant Group ein internationales Aushängeschild für China. Allerdings sieht Peking auch die zunehmende Macht des digitalen Finanz-Konzerns mit Sorge.



Ant betreibt den in China weit verbreiteten, größten mobilen Bezahldienst Alipay. Den Markt teilt sich Alipay mit dem Konkurrenten WeChat-Pay des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Milliarden Chinesen bezahlen heute in Geschäften fast nur noch mit dem Handy, indem Nutzer einen QR-Code einscannen. Allein Alipay zählt mehr als 700 Millionen aktive User – pro Monat.