Antivirus-Hersteller: Avast bringt Aktien nur zum Mindestpreis unter

Auch jetzt tun sich viele Unternehmen schwer damit, den Sprung aufs Parkett zu schaffen. In Deutschland hatte der Wissenschaftsverlag Springer Nature seinen milliardenschweren Börsengang am Dienstag in letzter Minute abgesagt, nach Zugeständnissen an die Investoren hofft der Cloud-Telefonieanbieter Nfon am Freitag doch noch sein Börsendebüt feiern zu können.