Antrag für Börsengang Ist die Reddit-Aktie der nächste Hype-Titel?

Zwar ist Reddit in den vergangenen Jahren gewachsen, sowohl bei den Nutzerzahlen als auch bei den Werbeeinnahmen. Profitabel ist das Unternehmen bisher aber nicht.



Hinzu kommt: Reddit hat einige Schmuddelecken, die von der Führungsebene toleriert werden. Das Unternehmen steht deshalb immer wieder in der Kritik.



Reddit wurde im Jahr 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründet. Nutzer können dort Inhalte einstellen und sie von anderen kommentieren und bewerten lassen. Diskussionen finden in thematisch sortierten Untergruppen statt, sogenannten Subreddits. Im Subreddit „IAmA“ stellten sich schon Persönlichkeiten wie der damalige US-Präsident Barack Obama und Microsoft-Gründer Bill Gates im Format „Ask me Anything“ den Fragen der Community. Weil es Subreddits zu enorm vielen Themen und Interessengebieten gibt, findet man aber auch Kanäle, in denen Frauenfeinde oder Verschwörungstheoretiker plaudern.