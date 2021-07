App-Verkaufsverbot: Minus 25 Prozent: Aktie des Uber-Rivalen Didi stürzt an der Wall Street vorbörslich ab

Der Vorstand von Didi geht davon aus, dass die Deaktivierung der App den Umsatz in China schmälern könnte. Didi war vergangene Woche an die New Yorker Börse gegangen und hatte dabei 4,4 Milliarden Dollar eingenommen. Am Montag hatte wegen eines Feiertags kein Handel an der Wall Street stattgefunden.