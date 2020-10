Apple, Amazon, Facebook Tech-Ausverkauf beschert US-Börsen schwärzeste Woche seit März

Um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern und die Pandemie wieder unter Kontrolle zu bringen, gelten in Deutschland ab Montag wieder scharfe Kontaktbeschränkungen. In den USA füllen sich unterdessen in einigen Bundesstaaten die Krankenhäuser rapide. „Wir gehen in die falsche Richtung“, sagte der US-Seuchenexperte Anthony Fauci. Der Volatilitätsindex lag so hoch wie seit fünf Monaten nicht.