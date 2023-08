Arm-IPO Börsengang von Softbank-Tochter Arm: Voll auf Hype

Schon im September könnte es so weit sein: Softbank will den Chipdesigner Arm an die New Yorker Börse Nasdaq bringen. Im Jahr 2016 hatte der japanische Konzern das Unternehmen für 24,3 Milliarden britische Pfund übernommenen. Für den Börsengang (Initial Public Offering, IPO) kursiert eine angepeilte Bewertung von 60 bis 70 Milliarden Dollar. Bis zu zehn Milliarden Dollar an Kapital sollen eingenommen werden.