Asiatische Märkte: Aktienkurse in Asien schwächeln

An der Börse in Hongkong rutschten die Aktien um mehr als 3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast 11 Monaten ab. Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 30.500 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 2100 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1 Prozent.