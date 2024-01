Asien Börse: Asiens Märkte profitieren von globalem Hoch im Tech-Sektor

Japans Kerninflation hat sich im Dezember den zweiten Monat in Folge verlangsamt und blieb aber dennoch über den Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BoJ). Wie am Freitag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI), der frische Lebensmittel ausschließt und Energiekosten einschließt, im Dezember um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es ist der langsamste Anstieg seit Juni 2022. Dem vorausgegangen war ein Anstieg von 2,5 Prozent im November. Die langsamer werdende Kerninflation führen Experten vor allem auf den Rückgang der Energiekosten um 11,6 Prozent zurück.