Asien Börse: KI-Boom für Nikkei – Chinas Börsen nach Zinsentscheid auf Talfahrt

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag über Zinsänderungen entscheiden und es scheint sicher, dass sie ihre Geldpolitik beibehalten wird. „Eine Zinssenkung im März ist immer noch sinnvoll, aber der Widerstand von EZB-Vertretern war in den vergangenen Tagen groß, was eine Zinssenkung im Juni wahrscheinlicher macht“, sagte Giovanni Zanni von NatWest Markets. Die Zentralbanken Kanadas und Norwegens tagen ebenfalls in dieser Woche und es wird nicht erwartet, dass sie ihre Zinssätze ändern. Die Vertreter der US-Notenbank dürfen sich vor der nächsten Sitzung am 30. und 31. Januar nicht äußern.