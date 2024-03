Asien Börsen: Anleger in Asien nervös vor US-Inflationsdaten – Starker Yen belastet Nikkei

Die Börse in Shanghai legte um 0,2 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent. Die am Wochenende veröffentlichten chinesischen Preisdaten zeigten einen willkommenen Anstieg der Inflation auf 0,7 Prozent im Februar, obwohl die Erzeugerpreise weiterhin deflationär blieben. Die Regierung in Peking versprach außerdem, den Verkauf von Wohneigentum „energisch“ und „geordnet“ anzukurbeln, um den angeschlagenen chinesischen Immobilienmarkt zu stützen, nannte aber keine Einzelheiten.