Asien Börsen: Asiatische Aktien folgen dem Aufwärtstrend der Wall Street

Die meisten asiatischen Aktien sind am Donnerstag dem Aufwärtstrend an der Wall Street gefolgt. Die chinesischen Aktien hatten allerdings Mühe mitzuhalten. Am Donnerstag veröffentlichte Daten des nationalen Statistikamtes Chinas deuteten auf einen anhaltenden Deflationsdruck und eine mögliche weitere Konjunkturabschwächung in China hin. Demnach sind die Verbraucherpreise in China im Januar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang seit 2009 und verfehlt die Prognosen, die von einem Rückgang um 0,5 Prozent ausgingen. Auch die Erzeugerpreise fielen erneut, was sich negativ auf die Stimmung auswirkte.