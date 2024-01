Asien Börsen: Asiatische Börsen verlieren Schwung – Investoren vorsichtig

Der japanische Nikkei-Aktiendurchschnitt ist am Donnerstag weiter gefallen. Am Morgen um lag er um 0,4 Prozent tiefer auf 36.070,78. Der breiter gefasste Topix fiel am frühen Morgen um 0,28 Prozent auf 2.522,45. „Die Aussichten auf eine Änderung der BOJ-Politik drückten auf die Stimmung. Die jüngste Nikkei-Rallye wurde durch die Erwartung gestützt, dass die BOJ ihre ultralockere Politik beibehalten würde, aber diese Unterstützung ist nun weggefallen", sagte Shuutarou Yasuda, ein Analyst beim Tokai Tokyo Research Institute. Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst uneinheitlich gezeigt.