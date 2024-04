Asien Börsen: Asiatische Börsen zum Handelsstart uneinheitlich

Die japanische Börse hat am Dienstag fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 39.540,76 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent höher bei 2737,44 Zählern. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg 0,2 Prozent. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3040,48 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3526,17 Punkte.