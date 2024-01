Asien Börsen: Asiens Börsen verhalten sich nach Angriff auf Huthi-Rebellen zurückhaltend

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag nach dem Angriff der USA und Großbritanniens auf mehrere Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen zurückhaltend gezeigt. Der sich ausweitende Konflikt in der Region des Roten Meeres hat die Ölpreise in die Höhe schnellen lassen und die Aktienkurse in Aufruhr versetzt. Zudem beeinträchtigten höher als erwartete US-Inflationsdaten die Anleger. Andrew Lilley, Chefzinsstratege bei Barrenjoey, sagte, dass die Kerninflationsdaten in den USA zwar etwas stärker als erwartet ausfielen, dies jedoch nicht auf eine starke Prognose des PCE hindeute, dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed.