Asien-Börsen: Chinas Notenbank erhöht nach Fed-Entscheid die Zinsen

In China erhöhte die Notenbank den Zinssatz für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte am Donnerstag auf 2,55 Prozent von bislang 2,50 Prozent. Die Geschäfte werden genutzt, um die Liquidität im Bankensystem zu kontrollieren. Der Devisenexperte Ken Cheung von der Mizuho Bank in Hongkong sagte, es handele sich wohl um eine symbolische Zinserhöhung. Damit solle verhindert werden, dass der Unterschied zwischen den USA und China zu groß werde.