Asien Börsen: Nikkei nach Fed-Entscheid und positiven Konjunkturdaten auf Rekordhoch

Dank der gestiegenen Nachfrage aus den USA, China und der Europäischen Union sind die japanischen Exporte im Februar den dritten Monat in Folge und stärker als erwartet gestiegen. Die Ausfuhren legten im Februar um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet. Im Januar hatten die Exporte um 11,9 Prozent angezogen.