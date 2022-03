Auch Ölpreis steigt wieder stark Ukraine-Krieg und EZB-Entscheid setzen Aktienbörsen zu

Gefragt waren dagegen die Papiere von Amazon, die an der Wall Street rund fünf Prozent zulegten. Der Online-Händler will durch einen Aktiensplit für Kleinanleger attraktiver werden und eigene Aktien im Volumen von zehn Milliarden Dollar zurückkaufen.



