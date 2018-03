Aufgabe des Londoner Firmensitzes: Unilever droht aus Leitindex zu fliegen

Unilever könnte sich aber auch selbst entscheiden, den Index zu verlassen, um Aufwand und Kosten zu sparen. Das war schließlich einer der Gründe für die Aufgabe des Doppelsitzes. Das Unternehmen teilte mit, weiterhin an den Börsen in London, New York und Amsterdam notiert zu sein. Was den FTSE100 angeht, hielt man sich bedeckt: Man werde Diskussionen mit allen Indexanbietern führen, wie sie das Unternehmen nach dem Abschluss der Umstrukturierung einstufen wollen.