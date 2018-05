Aufnahme in MSCI-Indizes: China bemüht sich, seinen Aktienhandel transparenter zu machen – und wird belohnt

PekingAb Juni werden über 200 Aktien aus dem chinesischen Festland in die MSCI-Indizes aufgenommen. Das ist ein großer Schritt, denn rund 85 Prozent der internationalen Aktienfonds messen sich an einem der MSCI-Indizes. Die Anzahl der aufzunehmenden Aktien ist zwar vergleichsweise gering. Sie stellt aber einen wichtigen Schritt für die Zukunft dar. Die Aufnahme honoriert die Bemühungen der Regierung in Peking, ihren Aktienhandel transparenter zu gestalten.