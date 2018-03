Aufruhr im Zentrum der Krypto-Welt: Japanische Finanzaufsicht bestraft sieben Bitcoin-Börsen

Nun kämpft das Unternehmen nicht nur ums Überleben, sondern auch um das Vertrauen der Kunden. Gleich nach dem Raub hatte es den Opfern Entschädigung versprochen. Am Donnerstag kündigte Coincheck nun unter anderem an, bis Ende kommende Woche die Raubopfer zu entschädigen. Insgesamt will die Börse 46,6 Milliarden Yen (rund 350 Millionen Euro) aus seinem Kapital in den betroffenen Konten deponieren.