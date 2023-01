Europaweit machten Anleger bei Aktien aus der Autobranche Kasse, die seit Jahresbeginn besonders zugelegt hatten. Am Dax-Ende fielen die Vorzugsaktien von Volkswagen um mehr als drei Prozent. Als Stimmungsdämpfer wertet ein Börsianer Preissenkungen des Elektropioniers Tesla, um den Absatz in den USA und Europa zu stützen. Unter den besten Werten im Dax knüpften die Papiere von Bayer an ihre jüngste Rally an und stiegen um fast zwei Prozent. Aktivistische Investoren drängen bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern auf Veränderungen.