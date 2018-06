Ausgezeichneter Tagesgewinn: Möglicher Einstieg von Accor beflügelt Air-France-Kurs

Accor betonte, dass sich die Überlegungen für eine Beteiligung noch in einem frühen Stadium befänden und ihr Ausgang offen sei. Am Wochenende hatte die Zeitung „Les Echos“ berichtet, der französische Staat wolle sich von seinem 14,3-prozentigen Anteil an Air France trennen. Eine Möglichkeit sei der Verkauf an Accor.