Ausschüttungspolitik: Trotz Rekorddividende – Anlegerschützer kritisieren Risikoprämie

Der führende deutsche Logistikkonzern spart im Vergleich zum Durchschnitt bei den heimischen Aktiengesellschaften. Denn die schütten im laufenden Jahr insgesamt elf Prozent mehr aus als 2017. Das ergibt sich aus einer Studie, die am Dienstag in Frankfurt vom isf Institute for Strategic Finance der FOM Hochschule und der DSW vorgestellt worden ist.