Auto-Kaufprämien So viel Geld haben die Autobauer noch in der Kasse

Die Nettoliquidität im Auto-Kerngeschäft sank bei Volkswagen per Ende März um 3,5 auf 17,8 Milliarden Euro – Ende Dezember 2019 hatte sie noch bei 21,3 Milliarden Euro gelegen. Damit sei die Zahlungsfähigkeit „weiter solide“, so die Wolfsburger in ihrer Quartalsmitteilung. Konzernchef Herbert Diess erwartet bisher, dass während des Corona-Lockdowns bis zu zwei Milliarden Euro pro Woche an Liquidität verloren gehen.