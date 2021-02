Auto1-Börsengang 45 Prozent Kurssprung – aber Zweifel am Geschäftsmodell

45 Prozent Kurssprung zum Börsenstart – beim Autofahren nennt man so etwas einen Kavaliersstart. Die Aktien starteten in den Handel an der Frankfurter Börse am Donnerstag mit einem Kurs von 55 Euro. Das waren besagte 45 Prozent Aufschlag zum Ausgabepreis der Aktien von 38 Euro.