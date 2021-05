Auto1 statt Grenke Darum muss Grenke den SDax verlassen

Klappt das und veröffentlicht Grenke am 21. Mai den testierten Jahresabschluss, kann der Konzern auch auf eine Rückkehr in den SDax hoffen. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Börse. Demnach finde die nächste Indexüberprüfung am 3. Juni statt. Liegt bis dahin ein Abschluss vor und erfüllt die Aktie auch die übrigen Kriterien, könne sie dann bereits wieder in den Index aufgenommen werden.



