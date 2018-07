Autobauer: Marchionne-Abgang macht Fiat-Anleger nervös

Die in Mailand notierten Titel fielen am Montag um bis zu 5,3 Prozent. Die Papiere der ehemaligen Sportwagen-Tochter Ferrari, die Marchionne in Personalunion geführt hatte, rutschten um 2,9 Prozent ab. Die Titel von Exor, der Holding des Fiat-Gründerfamilie Agnielli, gaben 2,5 Prozent nach.