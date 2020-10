Autoexperte „Wenn die Batterie hält, was BYD verspricht, wäre das Tesla-Niveau“

WirtschaftsWoche: Der Aktienkurs des chinesischen Autobauers BYD hat sich seit August nahezu verdoppelt. Wieso ist der Name an der Börse bekannt, unter deutschen Autofahrern aber nicht?

Stefan Bratzel: In Deutschland kennt man BYD eher weniger, in China dafür umso mehr. Das liegt daran, dass eine Automarke erst mit dem Markteintritt bekannt wird. Für alle, die sich mit E-Mobilität und Batterien beschäftigen, ist BYD aber schon sehr lange ein wichtiger Player. Wir haben die schon weit mehr als zehn Jahre auf dem Schirm – ich saß sogar im Jahr 2008 schon mit dem Management in der chinesischen Stadt Chengdu bei einem Automobilkongress auf dem Podium. Damals wollten die ganz schnell zum größten Hersteller von E-Autos werden. Aber sie haben dann Probleme mit der Wertschöpfungskette bekommen, das hat die ehrgeizigen Ambitionen erstmal gedämpft.