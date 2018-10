Autoleasing Leaseplan bläst Börsengang in Amsterdam ab

Leaseplan gehört mit einer Flotte von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen – davon 500.000, die das Unternehmen nur managt – zu den größten Anbietern in Europa. Erst am 4. Oktober machte das Unternehmen seine Pläne für eine Emission im Herbst an der Amsterdamer Börse öffentlich. Seitdem gingen die Märkte auf Talfahrt, die sich am späten Mittwoch und frühen Donnerstag verstärkte. Allein der Börsenindex in Amsterdam verlor in der letzten Woche sechs Prozent an Wert.