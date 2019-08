Autozulieferer: Leoni-Aktie sackt auf Zehnjahrestief ab

Das Magazin hatte am Donnerstag berichtet, dass sich Leoni am Montag davor mit Gläubigern getroffen habe und dabei Finanzkreisen zufolge deren größte Sorgen über die finanzielle Lage ausräumen konnte. Der Aktienkurs legte an dem Tag 3,8 Prozent zu, um danach wieder in seinen Abwärtstrend einzuschwenken. Nach mehreren Gewinnwarnungen hat Leoni seit Jahresbeginn mehr als zwei Drittel an Marktwert verloren – an zehn der letzten 12 Handelstage gab es Abschläge.