Avalanche (Avax) Avalanche: Lohnt sich ein Investement noch?

Nur wenige Coins haben eine so rasante Entwicklung durchgemacht wie der Avax-Token. Dann setzte am gesamten Kryptomarkt die Korrektur ein. Auch der Avax-Token verlor deutlich an Wert, vor allem nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs und der straffen Zinspolitik der US-Zentralbank Fed. Hinter der Kryptowährung steckt die Blockchain Avalanche, ein frei zugängliches (open-source) Datenprotokoll aus der dezentralen Finanzwelt (Defi).



Während der Token Mitte Oktober 2021 noch rund 55 Dollar kostete, waren es in der Spitze Ende November 2021 über 144 Dollar. Aktuell notiert der Coin bei rund 17,88 Dollar (Stand: 26. Januar 2023; 12:47 Uhr) und liegt damit 12,53 Prozent unter seinem Allzeithoch. Ein Überblick.